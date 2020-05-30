Навіть для неї це занадто гаряче

Володарка найкрасивіших сідниць і знаменита фітнес-модель Сьюзі Кортез похвалилася спокусливим фото

Як повідомляє Politeka.net, Сьюзі виграла престижний бразильський конкурс Міс Бум Бум, в якому в першу чергу оцінюються сідничні учасниць. Маючи за плечима титул кращої попи Бразилії Сьюзі часто знімається для різних відомих журналів, включаючи Playboy, FHM, GQ і Cosmopolitan.

Дівчина радує відвертими знімками своїх шанувальників, кожен раз вона обирає для цього яскраві луки. Нове фото не стало виключенням з правил. На ньому пекуча брюнетка розмістилася на ліжку в одній лише білизні.

Красуня опублікувала гарячий кадр, де позує в червоному мереживній білизні. Білизна сидить просто бездоганно. Вонв відмінно подчеркнулр тонку талію, сталевий прес і пишні груди Кортез. Втім, на досконалому тілі моделі будь-який фасон виглядав би виграшно. Доповнили образ гольфи на підтяжках, макіяж в нюдових кольорах і легкі пасма, розпущені по плечах.

Сьюзі сидить на ліжку в пікантній позі, вигнувши спину і упершись рукою в білі протирадла. Навколо неї лежать червоні пелюстки троянд.

Шанувальники, які обожнюють такого роду пости, засипали красуню зірку схвальними відгуками і «гарячими» емодзі.

"Червона цукерочка 😮😍", "Ого, які витівки 💘", "Очей неможливо відірвати", "Ух, яка гарненька", "Ось, як треба спокушати❤️", "солодка крихітка", "Крихітка те, що треба", "Занадто огннная".

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