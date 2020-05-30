Володарка найкрасивіших сідниць і знаменита фітнес-модель Сьюзі Кортез похвалилася спокусливим фото
Як повідомляє Politeka.net, Сьюзі виграла престижний бразильський конкурс Міс Бум Бум, в якому в першу чергу оцінюються сідничні учасниць. Маючи за плечима титул кращої попи Бразилії Сьюзі часто знімається для різних відомих журналів, включаючи Playboy, FHM, GQ і Cosmopolitan.
Дівчина радує відвертими знімками своїх шанувальників, кожен раз вона обирає для цього яскраві луки. Нове фото не стало виключенням з правил. На ньому пекуча брюнетка розмістилася на ліжку в одній лише білизні.
"Це не мій син": батьки "Холостяка" Макса Михайлюка приголомшили зізнанням про його кохану
Нова індексація пенсій: кому чекати щедрих надбавок, "по 500 гривень щомісяця"
Пустотливій Пугачовій дісталося за непристойно короткі шорти на прогулянці з Лізою: «Схожа на пуголовка»
Борги за комуналку б'ють рекорди, але проблем можна уникнути: за що українцям дозволили не платити
Красуня опублікувала гарячий кадр, де позує в червоному мереживній білизні. Білизна сидить просто бездоганно. Вонв відмінно подчеркнулр тонку талію, сталевий прес і пишні груди Кортез. Втім, на досконалому тілі моделі будь-який фасон виглядав би виграшно. Доповнили образ гольфи на підтяжках, макіяж в нюдових кольорах і легкі пасма, розпущені по плечах.
Сьюзі сидить на ліжку в пікантній позі, вигнувши спину і упершись рукою в білі протирадла. Навколо неї лежать червоні пелюстки троянд.
Шанувальники, які обожнюють такого роду пости, засипали красуню зірку схвальними відгуками і «гарячими» емодзі.
"Червона цукерочка 😮😍", "Ого, які витівки 💘", "Очей неможливо відірвати", "Ух, яка гарненька", "Ось, як треба спокушати❤️", "солодка крихітка", "Крихітка те, що треба", "Занадто огннная".
Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць блиснула на камеру «золотий» гордістю
А ще Politeka писала, що володарка найкрасивіших сідниць похвалилася гідністю в міні-шортиках
Також Politeka повідомляла, що господиня найкрасивіших сідниць зняла зайве і влаштувала спеку з льодяником.