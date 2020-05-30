Бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", зробила фото з улюбленим фруктом

Красуня опублікувала фото в своєму Instagram, передає Politeka.net. Модель позувала в одній футболці, яка ледь приховувала найінтимніше. Зірка кокетливо натягнула футболку рукою.

У другій руці Кортес тримала банан, який піднесла до губ. Модель посміхалася і дивилася в камеру.

Варто відзначити, що зірка стояла, спершись на одну ногу, другу вона підняла і на щось поставила.

Сьюзі розпустила довге волосся й закинула його набік.

Модель позувала на кухні, що видно з холодильника і мийці, які розташовуються позаду.

"Життя вдома 🏡🍀", - підписала фото дівчина з найкрасивішими сідницями.

Користувачі мережі написали Кортес масу компліментів, назвавши її чудовою дівчиною з прекрасним тілом. Також чоловіки зізнавалися їй у коханні.

"Сама насолода", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес позувала лежачи, в обтягуючому топі з пікантним вирізом. Топік обтягнув і підкреслив пишні груди красуні.

Оголений прес з кубиками вражає красою і їй дійсно нема чого соромитися.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес постала, коли сиділа спиною до фотографа, ефектно вигнувшись, і виставивши сідниці.

Красуня одягла білу футболку з номером 23 з прізвищем Девіда Бекхема.

Раніше ми писали, що Сьюзі Кортес активно займається спортом, що видно по її підтягнутому тілу, а ноги у неї буквально "сталеві".

Кортес трохи розсунула ніжки, засвітивши крихітні, яскраво-жовті трусики на тонких, рожевих лямках.

Зірка доповнила образ різними прикрасами: сережками-кільцями і золотим браслетом на руці.

Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць блиснула на камеру «золотий» гордістю

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