Бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", зробила фото з улюбленим фруктом
Красуня опублікувала фото в своєму Instagram, передає Politeka.net. Модель позувала в одній футболці, яка ледь приховувала найінтимніше. Зірка кокетливо натягнула футболку рукою.
У другій руці Кортес тримала банан, який піднесла до губ. Модель посміхалася і дивилася в камеру.
Варто відзначити, що зірка стояла, спершись на одну ногу, другу вона підняла і на щось поставила.
Сьюзі розпустила довге волосся й закинула його набік.
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Модель позувала на кухні, що видно з холодильника і мийці, які розташовуються позаду.
"Життя вдома 🏡🍀", - підписала фото дівчина з найкрасивішими сідницями.
Користувачі мережі написали Кортес масу компліментів, назвавши її чудовою дівчиною з прекрасним тілом. Також чоловіки зізнавалися їй у коханні.
"Сама насолода", - написав один з фанатів.
Нагадаємо, Сьюзі Кортес позувала лежачи, в обтягуючому топі з пікантним вирізом. Топік обтягнув і підкреслив пишні груди красуні.
Оголений прес з кубиками вражає красою і їй дійсно нема чого соромитися.
Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес постала, коли сиділа спиною до фотографа, ефектно вигнувшись, і виставивши сідниці.
Красуня одягла білу футболку з номером 23 з прізвищем Девіда Бекхема.
Раніше ми писали, що Сьюзі Кортес активно займається спортом, що видно по її підтягнутому тілу, а ноги у неї буквально "сталеві".
Кортес трохи розсунула ніжки, засвітивши крихітні, яскраво-жовті трусики на тонких, рожевих лямках.
Зірка доповнила образ різними прикрасами: сережками-кільцями і золотим браслетом на руці.
Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць блиснула на камеру «золотий» гордістю
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