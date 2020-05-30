Даже для нее это слишком горячо

Обладательница самых красивых ягодиц и знаменитая фитнес-модель Сьюзи Кортез похвасталась соблазнительным фото

Как сообщает Politeka.net, Сьюзи выиграла престижный бразильский конкурс Мисс Бум Бум, в котором в первую очередь оцениваются ягодичные участниц. Имея за плечами титул лучшей попы Бразилии Сьюзи часто снимается для различных известных журналов, включая Playboy, FHM, GQ и Cosmopolitan.

Девушка радует откровенными снимками своих поклонников, каждый раз она выбирает яркие луки. Новое фото не стало исключением из правил. На нем жгучая брюнетка разместилась на кровати в одном лишь белье.

Красотка опубликовала горячий кадр, где позирует в красном кружевном белье. Белье сидит просто безупречно. Оно отлично подчеркнулр тонкую талию, стальной пресс и пышную грудь Кортез. Впрочем, на совершенном теле модели любой фасон смотрелся бы выигрышно. Дополнили образ гольфы на подтяжках, макияж в нюдовых цветах и легкие пряди, распущенные по плечам.

Сьюзи сидит на кровати в пикантной позе, выгнув спину и упершись рукой в белую простынь. Вокруг нее лежат красные лепестки роз.

Поклонники, которые обожают такого рода посты, засыпали красотку звезду лестными отзывами и «горячими» эмодзи.

"Красная конфетка 😮😍", "Ого, какие шалости 💘", "Глаз невозможно оторвать", "Ух, какая хорошенькая", "Вот, как нужно соблазнять❤️", "сладкая малышка", "Крошка то, что надо", "Слишком огннная".

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