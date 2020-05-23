Супермодель Хайді Клум провокаційно привітала свою подружку з днем народження

у себе в Instagram модель опублікувала фото з іншою супермоделлю Наомі Кемпбелл, якій днями виповнилося 50 років, передає Politeka.net. Красуня поділилася рідкісним знімком, на якому вони з Наомі цілуються. При цьому їх поцілунок виглядає нескромно, вони притислись один до одного губами і закрили очі від задоволення.

«З Днем Народження Наомі, відправляю тобі великий жирний поцілунок», - написала Хайді під постом.

За день фото зірки зібрали понад 100 тисяч лайків. У коментарях почали підозрювати модель в нетрадиційній орієнтації, а також робити компліменти Наомі, яка в 50 років виглядає чудово.

«Близнючки королеви», «Ух ти - дві неймовірні красуні!», «Супер», «Любов», «Це так мило», «Дві легенди», «Цікаве фото», «Гаряче», - пишуть люди.

Варто відзначити, що Наомі Кемпбелл в мережі привітали і інші зірки. Голлівудська зірка Шерон Стоун теж поділилася архівним фото з моделлю, привітавши її зі святом. На фото обидві красуні виглядають чудово.

у себе в сторіз великий привіт іменинниці передала супермодель Ірина Шейк. Вона теж опублікувала спільне фото із зіркою.

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