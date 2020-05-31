Успешная модель Хайди Клум, которая долгое время представляла бренд нижнего белья Victoria's Secret удивила дерзкой выходкой

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором была практически голой, передает Politeka.net. На Хайди было только нижнее белье черного цвета. Она была в каком-то саду или парке, ее засняли, когда она бегала около красивых кустов.

Отметим, что на фото Клум сфотографирована сзади, благодаря чему можно рассмотреть ее аппетитную пятую точку и стройные ноги. Фигура у 46-летней модели отличная. Наверняка ее 30-летний муж Том Каулитц в восторге от своей стройной жены.

«Это пятница», - подписала Хайди фото.

За день ее фото собрало почти 90 тысяч лайков. В комментариях красотке оставили множество комплиментов.

«Да, почему бы не показать это так», «Да, правильно, и я желаю вам хороших выходных, дорогая Хайди», «Вы просто великолепны», «Вау», «Горячо», «Вау, так приятно, хорошая картинка», «Удивительная Хайди», - пишут поклонники.

Отметим, что на днях Клум также поделилась очень горячим снимком. Красотка загорала голышом у себя возле бассейна. Она сделала селфи, засветив свою оголенную пятую точку. Фотографии мигом разлетелись по сети.

Кроме этого, недавно Клум опубликовала целую серию фото, на которых она развлекалась со своим мужем.

Напомним, что раздетая Хайди Клум пошалила с молодым мужем, превратив его в девочку: личное видео взбудоражило сеть.

Как сообщала Politeka, бесстыжие Хайди Клум и Наоми Кэмпбелл слились в жарком поцелуе, кадры облетели сеть: «Две легенды».

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