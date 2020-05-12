Дочь звезды студии «Квартал 95» Евгения Кошевого впечатлила повзрослевшим видом

12-летняя Варвара Кошевая часто делиться с подписчиками обновлениями на своей странице в Инстаграм. Как сообщает Politeka.net, на этот раз школьница опубликовала сразу несколько свежих фото и видео.

На кадрах дочь Кошевого позирует на природе. На первом снимке девушка предстала в стильной рубашке с цветочным принтом и на удивление обильным для такого возраста макияжем: Варя подвела глаза, накрасила ресницы, добавила на щеки румяна и ярко подчеркнула губы. Таким образом девушка выглядит совсем взрослой.

Еще на одном снимке девушка забавно смотрит в камеру сверху вниз.

Кроме того, Варвара поделилась смешным видео, на котором она забавно пищит, судя по всему, имитируя муху.

Подписчики тут же отреагировали на ее публикацию.

«Ну шо за ма хорошая», «Мне нрав ты оч красивая», «Второе у папы научилась?)», «Красивая», - пишут люди.

До этого мы писали, что жена и дочь Евгения Кошевого из «Квартал 95» устроили чувственную фотосессию на природе.

На снимках мать и дочь позируют на фоне живописного поля с ярко-желтыми цветами. Для съемок они выбрали похожие платья нежного бежевого цвета со свободными юбками и оборками.

Мать с дочерью чувственно позируют вдвоем, облокачиваясь друг на друга и держа друг друга за руки. Они выглядят очень нежно и естественно.

Напомним, подросшая дочь Кошевого из «Квартал 95» померялась красотой с матерью.

Как сообщала Politeka, жена Кошевого из "Квартал 95" без лифчика показала, чем соблазняет мужа.

Также Politeka писала, что дочь Кошевого из «Квартал 95» восхитила изменившейся внешностью.