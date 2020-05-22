Звезды «Квартал 95» поддержали всеукраинский праздник День вышиванки и нарядились в национальные костюмы

Яркие фотографии в вышиванках появились на официальных страницах «Квартал 95» и «Женского квартала», передает Politeka.net. Звезды позировали для камеры самостоятельно или со своей семьей. У каждого из них были разные вышиванки – и стильные современные рубашки, и традиционные украинские вышиванки.

«Сегодня все уголки мира, где живут украинцы, зацветут еще ярче. С Международным днем вышиванки, друзья!», - подписали фотографии в пресс-службе.

За несколько часов пост кварталовцев собрал почти 50 тысяч лайков. В комментариях актерам оставили много приятных слов.

«Какие вы все красивые», «Ткачи самые стильные», «Очень нравится», «Очень стильно», «Очень красивая блуза, просто отпад! А Леночка как всегда очаровашка!», «Класс....молодцы ребята, а мне понравился Великий, у него такая очаровательная улыбка», - пишут пользователи сети.

Отметим, что 21 мая многие украинские звезды делились фотографиями в национальных костюмах. Так, молодая жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко опубликовала архивное фото в вышитом платье.

А солистка «НеАнгелов» Виктория Смеюха поделилась ярким снимком в современной вышиванке-платье.

Напомним, что нежная Елена Кравец из "Квартал 95" ошеломила украинцев новым образом: богиня весны.

Как сообщала Politeka, Елена Кравец из "Квартал 95" восхитила видом в полупрозрачной вышиванке: "Это вам не из сундука".

Также Politeka писала, что опухший Жидков из Квартал 95 оборжал украинок и дал совет мужьям: "Любите то, что есть", видео.