Ката Осадча захопила шанувальників експериментом з образом для шоу, компанію їй склали Олена Кравець і Сергій Бабкін

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Катерина Осадча показала новий "карантинний" лук для програми "Світське життя" та "95 Квартал". На особистій сторінці проекту в Instagram ведуча показала стильний нюдовий костюм і доповнила образ капелюхом і маскою в тон.

На інших фото, компанію їй склали українські знаменитості.

Українська телеведуча показала новий образ, у якому їй належить працювати на зйомках нового випуску програми "Світське життя". На власному прикладі знаменитість продемонструвала, що навіть під час масочного режиму можна залишатися стильною. Для нового епізоду шоу ведуча обрала бежевий костюм, "човники" на підборах і капелюх.

Також, ведуча позувала: з співаком Сергієм Бабкіним, який з'явився в стильному костюмі-трійці кольору хакі; з гумористкою і актрисою Оленою Кравець з "95 Кварталу", яка обрала чорний брючний костюм і білий піджак незвичайного крою; з популярним артистом Монатиком, який позував в блакитному вбранні оверсайз і білих кедах; з вагітною Тарабаровою, яка постала в образі чорно-білого кольору та Кошовим. Примітно, що знаменитості стояли досить далеко один від одного - десь на відстані метра. Про свого чоловіка Горбунова вона геть забула.

На своїй instagram-сторінці Осадча також опублікувала пару нових фото. Судячи з фону на фотографіях, знімки зроблені на майданчику програми.

Користувачі мережі одразу почали коментувати образи зірок, безліч компліментів отримала саме Осадча.



"🤩😍😎 загадкова і неймовірна. Чомусь відразу на розум прийшла асоціація з бондианою, або справжнім Індіаном Джонсом 🥰", "

Стильна Катюша!👌🏻👌🏻👌🏻", "У Каті образ шикарний👍😊", " Катя ти мила😘".

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