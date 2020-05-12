35-летний украинский актер, ведущий "Евровидения" и финалист шоу "Танці з зірками" Владимир Остапчук откровенно рассказал, чем таким увлекательным занимался во время изоляции

Как передает Politeka.net, звезда опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм архивное фото, сделанное на яхте. Владимир в светлых штанах, серой футболке и солнцезащитных очках расположился по-турецки на носу лодки. Окруженный водой, ведущий с серьезным выражением лица устремил свой взгляд куда-то в сторону.

Остапчук поделился своими мыслями по поводу карантина и честно признался, что бездельничал все это время.

"Лично я, ребята, боюсь выходить с карантина) Потому что все такие умные стали, начитанные. Говорят на пяти языках, играют на арфе и собирают пазлы на 8 тыс штук. Судя по вашим сториз 😉 Чтоб вы понимали - я за это время даже штаны от футболок в шкафу не разложил отдельно🤦🏻‍♂️ А что полезного вы сделали за эти 2 месяца?", - поделился Владимир.

За час пост собрал почти 6 000 лайков и уйму комментариев. Некоторые пользователи пропустили самоиронию Остапчука, обратив внимание лишь на его "грязные кеды".

"Уже хорошо, что мы ничего вредного не сделали 🤣"

"Ничего😂😂😂😂 только одни уроки"

"Жду комментарии про «грязные кеды»😂"

"Лучше спросить: что вы так и не сделали🤦🏻‍♀️🤣"

"Красавчик"

"Засрала свой дом окончательно 🤣"

"Фуф, ну не одна такая!!!🤣"

Ранее мы рассказывали, как Остапчук высмеял "карантинные будни" украинцев, сняв пародию «Скучно» на хит «UNO» группы Little Big. В кадрах Владимир появился «поправившимся» на 15 килограмм и в компании резиновой женщины. Этим он хотел показать, что развлекается дома, как может. Вместе со своей «подругой» Владимир играл в приставку и, как он сам отметил, "подбухивал".

Напомним, Остапчук без одежды взбудоражил внешним видом, Ризатдинова не сдержалась.

Также Politeka писала, что любовница Остапчука в смелой позе показала, чем пленила известного красавца