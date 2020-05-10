Телеведущий и шоумен Владимир Остапчук трогательно поздравил свою маму с ее днем

На странице в Instagram он поделился снимками из семейного фотоархива, на которых показал маму Инну Владимировну в молодости, а также в статусе уже бабушки.

Также Остапчук посвятил самому близкому человеку очень трогательные слова:

«Дорогая Инна Владимировна😉, мамочка, с праздником тебя ❤️ Когда у меня самого появились дети, я понял, что быть родителем - это работа, с которой ты никогда не можешь уволиться или заболеть. Ты не можешь прийти с заявлением и попросить компенсацию на месяц. Быть мамой - это на всю жизнь. И свою сложную работу Ты, мама, выполнила на отлично. Ведь кроме нас троих ты же ещё школьная мама «перших - третіх ступенів», и поэтому можешь гордиться тысячами своих детей. Спасибо, что научила меня главным вещам: верить в себя, никогда не сдаваться и тонко чувствовать этот мир. Спасибо», – написал он и поздравил всем мам с этим днем.

Как известно, в феврале Остапчук развелся с женой Еленой Войченко, с которой был с 17 лет. За 14 лет отношений, а потом и брака у пары родились двое детей – Эмилия и Эван.

«С бывшей супругой мы разошлись и живем отдельно с конца августа 2019 года. Это 8 месяцев назад. Это было абсолютно осознанное и обдуманное решение», – написал Владимир, отмечая, что бракоразводный процесс длился достаточно долго, потому что так предусмотрено законодательством, когда есть дети.

По словам шоумена, настоящей причиной расставания стали постоянные ссоры в присутствии несовершеннолетних детей. Остапчук признался, что по-настоящему счастливым их брак был лишь первые шесть лет

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