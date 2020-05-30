Відомий український комік Євген Кошовий, зірка "Квартал 95", розкрив сімейні таємниці

Євген поговорив з ведучою "Іспиту" Машею Єфросиніною і розповів багато про те, як живе з трьома жінками - дружиною і двома доньками. Кошовий зазначив, що його називають "красенем" і підтвердив, що "наче з дурдому вийшов". Ведуча не повірила, що вдома коміка називають братан. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку "Квартал 95".

"Коли у тата одні дівчатка. Як Євген Кошовий живе в жіночому царстві і яким основним правилам Женя вчить своїх дочок. Відверто про сім'ю, дружбу і "Квартал 95" - на іспиті у Маші Єфросиніної", - підписали кадри.

Фанати подивилися відео більше 30 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Дуже хороше інтерв'ю", "Дуже відверто і правдиво. Красунчик", "Лисий, привіт".

Повідомлялося, що актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий висловився про свій патріотизм.

"Коли всі кричать: "Вчіть українську мову!" Та я знаю українську мову. Питання не в мові, питання в людях, які вигадали проблему. Я все життя говорив російською мовою, я прожив на Донбасі 15 років, я знаю українську мову практично досконало", - зазначив Кошовий.

На його думку, не важливо на якій мові говорить українець і привів в приклад українських політиків, які розмовляють з "незрозумілим акцентом".

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