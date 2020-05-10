37-летний актер студии «Квартал-95» Евгений Кошевой трогательно поздравил любимых женщин с Днем матери
На своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал снимок, на котором позирует с женой Ксенией, мамой и тещей, а также с двумя своими дочками Варей и Серафимой на фоне моря, передает Politeka.net.
«Три мамы на одном фото. Мои 😍 Надя, Рита и любовь моя @yalta_k 😘 С днем Матери», – подписал снимок на украинском языке шоумен.
В одном из своих интервью Кошевой признавался, что его теща для него – настоящий друг.
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«У меня теща - лучшая подруга! Горжусь тем, что у меня такие девочки: и приготовят, и уберут в доме, и за детьми проследят, если меня нет дома. Я стараюсь отвечать им взаимностью», – признался Евгений.
По словам артиста, его мама живет в подконтрольном боевикам Алчевске и, несмотря на все просьбы сына, уезжать оттуда не планирует, поскольку там похоронен ее муж, а также живут бабушка Евгения и ее родная сестра с мужем.
«После смерти отца и после того, как началась война, я сразу предлагал. Но они прожили месяц в Харькове, что-то ей не понравилось, и она уехала обратно», – признался Кошевой.
Ранее мы писали, что артист резко отозвался о хейтерах в сети. В частности, особенно зацепило Евгения обвинение в «непатриотизме».
«Люди пишут разные комментарии под поздравительными какими-то... Есть одно какое-то г*вно. Какая им разница? Они этим живут! «Я наконец-то думаю, что вы станете патриотом Украины». Для меня это оскорбительно. Я отреагировал только на это. Я написал, что если кто-то от меня что-то хочет, то, как сказал какой-то чувак, – судите меня тогда, когда ваша жизнь станет для меня примером», - заявил артист во время шоу «2POPODCAST».
Напомним, Кошевой из "Квартал 95" сцепился с Кличко из-за гордости Киева: "Мои каштаны дорого стоят".
Как сообщала Politeka, Кошевой из «Квартала 95» ошеломил изменениями во внешности: «Другой человек».
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