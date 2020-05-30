Модель Демі Роуз захопила засмаглим тілом в білосніжному купальнику

Цього разу молода красуня підкорила новим образом в сміливому вигляді. Дівчина знає, як привертати увагу шанувальників, найчастіше вона намагається робити це за допомогою нових літніх образів, які приміряє під час спекотних зйомок на пляжі або на природі. У соціальній мережі Instagram на сторінці Демі можна знайти безліч незвичайних кадрів із зіркою, повідомляє Politeka.net.

До прикладу, на одному з фото щаслива модель позувала в модному білосніжному купальнику з вирізом на спині і широким ременем під грудьми, вдало подчеркнувшим її пишні форми. Шкіра дівчини блищала від масла для засмаги, а сама вона без макіяжу підставила обличчя сонячним променям. Настільки ефектний кадр не залишив фанатів байдужими.

«Сонячна дитинко 🌞», - написала сама Демі під постом.

Ось що написали фанати:

«Привіт ти гарно виглядаєш», «Hot! 🤫», «Красуня, просто божественна», «Дівчина Бонда», «Чарівна пані 💋👌💋», «El 😍🌄🌅 Персики на заході 🌅🌄😍😎», «Дуже добре», «Міа Халіфа 2.0», «Ти виглядаєш як дівчина Бонда», «OMG абсолютно чудова 🤪».

До цього Демі похвалилася ідеальним відпочинком біля басейну. Дівчина вирішила виставити напоказ усі свої принади і не посоромилася своїх форм у дуже дрібному бікіні.

Схоже, дівчина вирішила відпочити по повній, тому на її сторінці все частіше з'являються різні кадри з відпочинку на пляжі, на природі та біля басейну. Демі приміряла акуратне бікіні чорного кольору і прийняла ідеальну позу, щоб її і без того засмагла шкіра стала ще більш насиченого відтінку.

«Сонце поцілувало ✨», - написала Демі під новим постом.

Ось що відповіли шанувальники:

«От це поза, вах😍😍😘», «Відчуй сонце», «Так чуттєво», «Ура так жарко, я хотів би бути під ковдрою з тобою», «Te amo❤❤❤❤❤❤❤❤», «Цей тон шкіри 🤤», «:) 💓 ♥ ️ 💓 дозвольте собі насолодитися тим, на що ви здатні ... 💋 💋 💋», «Виглядає фантастично», «Я хочу поцілунків», «я Можу бути твоїм татом ?? ❤️», «Фатальна жінка ... ★★ 🔥😈😈😈🔥 ★★».

Нагадаємо, що засмагла Демі Роуз в рожевому бікіні показала свої солодощі: "Боже, аж слинки течуть".

А ще Politeka писала, що Демі Роуз не втримала свої форми в незвичайному купальнику: "Гаряча і скажена".

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