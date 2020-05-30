66-летняя звезда «Сватов» Татьяна Кравченко удивила поклонников новым образом

На своей странице в социальной сети Instagram актриса опубликовала запись эпизода из спектакля «Чужая жена» и насмешила многочисленную армию фанатов, передает Politeka.net.

На записи артистка стоит закутанная в плащ, а затем говорит «Входи», сбрасывает верхнюю одежду, и зал взрывается смехом. На ней – наряд восточной танцовщицы – расшитый блестками бюстгальтер и длинная юбка с блестящим поясом-бахромой.

Она начинает ритмично двигаться под музыку, и запись обрывается.

В комментариях поклонники не пожалели для любимой актрисы лайков и эмодзи.

«Валюха жжет», «Крутая Валюха», «Обожаю, талантище», – пишут на страничке звезды.

Как известно, Татьяна Кравченко родилась и выросла в украинском Донецке. Когда она появилась на свет в 1953 году, город еще носил название Сталино.

В 1971 году она поехала поступать в Москву, и с первой попытки стала студенткой театрального училища имени М. Щепкина, несмотря на очень сильный украинский акцент.

От украинского говора Тане пришлось срочно избавиться. Будущая звезда театра и кинематографа ночами разучивала скороговорки и старалась побольше общаться с коренными москвичами.

Звездная роль и оглушительная популярность пришли к Татьяне Кравченко в 2008 году, когда на телеэкраны вышел сериал «Сваты». Валентина Будько, или Валюха – один из главных и любимых персонажей фильма.

Ранее мы писали о том, что Кравченко удивила совместной фотографией с президентом РФ Владимиром Путиным.

На снимке, опубликованном в соцсети, Кравченко стоит в Кремле и мило улыбается рядом с ВВП. Актриса пояснила, что фотография была сделана, когда президент РФ вручал ей государственную награду.

«Церемония награждения Орденом Почёта. Москва, Кремль», - подписала снимок актриса.

Напомним, Валюха из "Сватов" пошла на крайность ради смены имиджа, смелые кадры.

Как сообщала Politeka, Валюха из «Сватов» ошарашила помолодевшим видом, красноречивые кадры.

Также Politeka писала, что Валюха из «Сватов» ошарашила новой внешностью, помолодела на 20 лет.