Незадоволена клієнтка Приватбанку поскаржилася на блокування рахунків

Про інцидент вона розповіла на порталі Мінфін.

За її словами, все трапилося після того, як вона спробувала зробити міжнародний переказ.

"Через приват24 робила переказ Western Union. Необхідно було перевести мамі в іншу країну 800 дол. Попередньо зв'язалася з підтримкою банку, що б уточнити відсутність обмежень. Мені повідомили, що все в порядку, міжнародні перекази без проблем. Зайшла у свій приват, почала оформляти переклад. І тут, мені заблокували всі! Мій номер телефону перестав бути фінансовою!", - зазначила вона.

Крім того, жінка вказала на складності, які їй довелося терпіти.

"Я не могла зв'язатися з операторами. Залишала заявку на виклик мені. Через 20 хвилин зі мною зв'язалися. Мукав і мимрив якусь нісенітницю, що це в цілях безпеки… Який безпеки???", - обурювалася обурена клієнтка.

Вона підкреслила, що було заблоковано всі і пригрозила відмовитися від послуг банку.



"Мало того, це п'ятниця, вечір. Треба чекати понеділок. У мене заблоковано всі! Скажіть, що це за такий банк, який робить проблему з пальця, при цьому ні чого не можуть зробити? Ви клієнтів за кого тримаєте? У понеділок розірву відносини з Вами! Чому Ваш клієнт повинен нагинатися перед Вами, що б вирішити своє питання зі своїми грошима? Клієнти для Вас нічого не значать?", - запитала жінка.

Варто відзначити, що ПриватБанк вже відповів на дану скаргу:

"Нам би не хотілося, щоб у Вас склалося негативне враження про банк через те, що ми піклуємося про безпеку Ваших фінансових операцій. У банку працює комплекс технічних і програмних засобів, які дозволяють виявити і запобігти шахрайські операції на різних рівнях. Насамперед, ми намагаємось не допустити проведення таких операцій та сподіваємося на Ваше розуміння в необхідності таких механізмів, які дозволяють Вам та іншим клієнтам кожен день не переживати про безпеку Ваших коштів. Ваше питання вже розглядають фахівці. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. Про результати Вас повідомлять", - зазначили представники банку.

Варто відзначити, що це не перший інцидент, який пов'язаний з блокуванням карт.

Раніше клієнти обурилися, що на вихідних, коли все закрито, раптово блокуються карти із засобами на дітей.

Скаргу на дії ПриватБанку опублікували на сайті "Мінфіну".

За словами обуреної українки, її "забули" повідомити про те, що карта, на яку надходять аліменти на дитину, буде заблокована.

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