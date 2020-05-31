Відома російська співачка Анна Семенович продемонструвала форми і розповіла про задоволення

На фото Семенович позує в чорній кофті і штанях. Красуня не соромиться показувати пишні груди, яка випирає з-під тканини, і посміхається на камеру. Анна стояла на тлі дерев, вирішивши залишити волосся розпущеним. Фото вийшло досить світлим і сонячним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я все життя намагаюся робити із задоволенням, із задоволенням лопаю, а потім із задоволенням голодую. У кожній ситуації я намагаюся знайти щось хороше, легко відпускати малоприємні ситуації і не зациклюватися на них . Ну, а який сенс обговорювати неприємності , це нічого не змінить, тільки продовжить відчуття розчарування. Забули і пішли далі. Ось і я , забула про смачні шашлики з солоним огірочком і келишком.Сьогодні перший день голоду і поки мені все подобається, подивимося , що буде далі. А ти від чого в житті отримуєш задоволення?", - написала Евеліна.

Фанати поставили майже шість тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Вже струнка", "Навіщо голодувати? ходи мордастой , вже всі звикли", "Аня,ти так вже схудла,от молодець!!!", "Про задоволення згодна!!! Захоплююся Вами! На скільки днів в Ревіталь? Дуже хочу спробувати таке задоволення )))", "Аня, ви просто заряд позитиву", "Бомбочка"

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