Российская певица Анна Семенович продолжает радовать своих фанатов на карантине

Об этом пишет Politeka.net.

Жаркие снимки звезда опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.

Вероятно, Анна Семенович в очередной раз решила показать подписчиками свои пышные формы, за которые ее любят мужчины.

Помимо этого, ради ярких снимков звезда дополнила свой образ ярким макияжем и стильной прической с выпрямленными волосами.

"Когда замечаешь красоту- она замечает тебя, закон притяжения. Всем хороших выходных и отличного настроения, на какой фотке я особо красива?", - подписала российская певица снимки, сделанные во дворе ее загородного дома.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и отметили, что Анна Семенович на всех снимках без исключения выглядит роскошно.

"Суперские фотки", "Красавица", "Вы на всех фото прекрасны", "Зацепила", "Все супер. Но первая мне больше нравится. Красотка. Суперского дня", "Красотка среди красоты", "Все прекрасны! Я своего итальянца завлекаю бикини. У нас на юге Франции уже пляжный сезон", "Как невеста", "Анечка, ты сейчас очень потолстела", "Анна Григорьевна, вы всегда очень красивая, глаза красивые", - написали фанаты в комментариях.

Ранее мы сообщали, что известная российская певица Анна Семенович показала травму и рассказала о том, что произошло.

На фотографии звезда уже показывала ногу, которая, как можно увидеть, сильно опухла.

"Я сегодня проснулась от звонков журналистов , которые спрашивали про мою ногу . Со мной все хорошо, спасибо за беспокойство, я просто подвернула свою ножку и она опухла!", - подписала фото Семенович на котором видно поврежденный сустав голеностопа.

Напомним, гордая Семенович раскрыла тайну своего шестого размера

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