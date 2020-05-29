Дочка Олександра Ревви Аліса показала свій літній образ з розбитим коліном

Юна дочка популярного російського артиста, який виступає під псевдонімом Артур Пирожков, опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

На знімку Аліса сидить у кріслі, одягнена вже зовсім по-літньому. На дівчинці короткі джинсові шорти або спідниця, а також стильна біла футболка з популярною співачкою Бейонсе. Волосся Аліси розпущене, а на щоці красується маленьке рожеве сердечко. Свій образ дівчинка вирішила доповнити яскравим різнобарвним манікюром, пофарбувавши нігті у голубий і жовтий кольори.

Багатьох шанувальників схвилювала нога дівчинки: на її коліні можна помітити досить велику ранку. У коментарях до посту Ревва пояснила, що забилася, катаючись на велосипеді.

«Літо через два дні і мрію знову опинитися в своєму улюбленому місті. Вгадаєте якому?», - підписала фото Аліса.

Її передплатники тут же почали вгадувати місто і обговорювати нову фотографію.

«Цікаво, а у Бейонсе є твоя футболка?», «Привіт. А що сталося з вашою лівою ногою?», «Не важливо де бути важливо, щоб добре відпочити», «Аліса – принцеса», «те місто, де є близькі!», «Ти найкраща, Аліс», «Аліса, ти наша принцеса, щастя тобі і твоїм близьким!! Безмірного)) Нехай ангели оберігають вас завжди!!», - пишуть люди.

Нагадаємо, доньки Артура Пирожкова приголомшили зовнішністю: "тепер зрозуміло, на кого схожі...".

Як повідомляла Politeka, Артур Пирожков вразив новим фото з дружиною і дочками, навіть Ротару оцінила: "Як з картинки".

Також Politeka писала, що дочка Артура Пирожкова перевтілилася в музу Да Вінчі: "Ліза нервово курить...".