Українцям розповіли, що буде з курсом долара в перший тиждень червня

Свій прогноз з цього приводу озвучили експерти виданню "Сьогодні"

Аналітики впевнені, що нас чекає стабільний курс ще тиждень, попри те, що країна виходить з карантину.

"Здається, що вихід з кризи буде для бізнесу більш затяжною, ніж очікувалося. Тому ще тиждень збережеться нинішня стабільність на ринку. Але курс готівкового долара продовжить коливатися в коридорі 26,8 – 27,3 грн/долар в залежності від попиту та пропозиції валюти на міжбанку", - відзначає Олександр Охріменко.

Схожий прогноз зробив і Олег Пендзин. За його словами, американську валюту можна буде купити не більше ніж за 27,5 гривень.

Більш того, експерти запевняють, що в перший тиждень літа збережеться сприятливий період для купівлі валюти, оскільки восени очікується значний скачок "зеленого".

Експерти вважають, що до кінця року курс гривні буде коливатися в районі 28-29 гривень за долар. Звичайно, якщо не відбудеться ніяких потрясінь.



Раніше, економіст Михайло Федоров попередив, що національна валюта може серйозно зміцнитися стосовно курсу долара після того, як МВФ перерахує Україні грошовий транш.

За його словами, найближчим часом курс долара може опуститися до позначки в 25 грн/$, а до кінця 2020 року українців може очікувати курс на рівні 24 грн/$.

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