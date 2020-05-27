Доллар и евро стремительно растут в цене: курс валют в конце мая неприятно удивит украинцев

Нацбанк установил на четверг, 28 мая, курс доллара на уровне 27.00 грн, что на 10 копеек дороже по сравнению с предыдущим рабочим днем. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на официальный сайт НБУ.

Евро подорожал на 21 коп. и в четверг его стоимость составит 29.71 грн.

Окончание месяца будет трудным для национальной валюты. На ситуацию на торгах и поведение участников рынка будут влиять сразу несколько факторов. Об этом сообщает Минфин.

Клиенты закрывают отчетный период, что добавляет статистики по валютным операциям на межбанке. Спекулянты пытаются расшатать котировки в течение дня. А разница между наличным и безналичным курсами опять позволяет им поиграть на переливах валюты с одного сегмента рынка на другой.

Также на курсе валют отразится продолжение основных выплат возмещений НДС экспортерам. Это ударит по гривне, ведь экспортеры предпочитают тратить сначала гривню, полученную от государства, а лишь затем — продавать валюту.

В целом — большинство факторов в среду работали против гривны, и курс доллара явно будет стремиться выше 27 гривен.

Отметим, к закрытию межбанка 27 мая американский доллар в покупке подскочил на 1 копейку, а в продаже не изменился. Евро в покупке подорожал на 9 копеек, а в продаже на 8 копеек.

Напомним, денежные переводы и счета блокируют, появилось срочное сообщение НБУ: что делать украинцам.

Как сообщала Politeka, украинцы будут платить за коммуналку и получать зарплаты по-новому.

Также Politeka писала, что снимать наличку придется по-новому: ПриватБанк срочно предупредил об изменениях.