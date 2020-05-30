Банки відразу заблокують рахунки українців, готується новий жорсткий закон: що буде з грошима
Українські чиновники попередили громадян про те, що тепер рахунку божників будуть автоматично блокуватися.
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Так, банки будуть автоматично блокувати рахунки українців, які потраплять в єдиний реєстр боржників.
Документ передбачає, що боржникам буде заборонений виїзд за кордон, за загрози приватному або державному виконавцю тепер буде загрожувати кримінальна відповідальність, а посадова особа чекатиме штраф, якщо вона нічого не зробить, щоб виконати рішення суду.
Курс валют виросте у різні боки, НБУ вразив цифрами: що буде з доларом
Курс валют в Україні 30 травня змусить долар і євро розійтися в різні боки, гривня почне масштабний наступ.
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку.
Так, офіційна вартість долара встановлена на позначці 26,8685 гривень за одну купюру. Хоча днем раніше валюта торгувалася по 26,9059 грн (-0,0374).
Протилежної буде ситуація з курсом євро, який сьогодні будуть віддавати по 29,9275 гривень. Днем раніше він коштував 29,6234 грн (+0,3041).
Разом з тим національний регулятор уточнив, що до середини минулого дня долар опустився до 26,8721 гривні за одну банкноту.
Новий бунт спалахнув під вікнами Зеленського, все в диму: кадри незвичайного повстання на Банковій
На Банковій спалахнув бунт проти голови МОЗ Максима Степанова.
Люди звинувачували міністра у закупівлі захисних костюмів для медиків за завищеними цінами.
Акція протесту проходила досить оригінально. Так, протестувальники встановили під вікнами офісу Зеленського ді-джейський пульт, за яким стояв чоловік у масці з зображенням міністра. На всю вулицю звучала хіп-хоп музика.
Українцям заборонили виходити на роботу, МОЗ прийняв радикальне рішення: "люди повинні..."
Строгий карантин закінчився не для всіх категорій українців.
Про це людям нагадали в МОЗ. У відомстві підкреслили, що в країні введено адаптивний карантин, який поки продовжено до 22 червня. Це супроводжувалося зняттям багатьох суворих обмежень. Так, вже з 1 червня в країні запустять залізничний транспорт, а в багатьох містах вже почали курсувати автобуси і запрацювало метро. Більшість українців змогли повернутися на роботу.
Тим не менше існує категорія громадян, для яких все ще діють суворі карантинні обмеження. Як уточнив глава МОЗ Максим Степанов, мова йде про людей старше 60 років.
Нагадаємо, долар ошелешив різким стрибком, курс валют засмутив українців: до чого готуватися.
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