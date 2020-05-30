Курс валют виросте у різні боки, НБУ вразив цифрами: що буде з доларом

Курс валют в Україні 30 травня змусить долар і євро розійтися в різні боки, гривня почне масштабний наступ.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку.

Так, офіційна вартість долара встановлена на позначці 26,8685 гривень за одну купюру. Хоча днем раніше валюта торгувалася по 26,9059 грн (-0,0374).

Протилежної буде ситуація з курсом євро, який сьогодні будуть віддавати по 29,9275 гривень. Днем раніше він коштував 29,6234 грн (+0,3041).