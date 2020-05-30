Банки сразу заблокируют счета украинцев, готовится новый жесткий закон: что будет с деньгами

Украинские чиновники предупредили граждан о том, что теперь счета должников будут блокироваться автоматически.

Так, банки будут автоматически блокировать счета украинцев, которые попадут в единый реестр должников.

Документ предусматривает, что должникам будет запрещен выезд за границу, за угрозы частному или государственному исполнителю теперь будет угрожать уголовная ответственность, а должностное лицо будет ждать штраф, если оно ничего не сделает, чтобы выполнить решение суда.

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