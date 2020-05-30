Банки сразу заблокируют счета украинцев, готовится новый жесткий закон: что будет с деньгами
Украинские чиновники предупредили граждан о том, что теперь счета должников будут блокироваться автоматически.
Так, банки будут автоматически блокировать счета украинцев, которые попадут в единый реестр должников.
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Документ предусматривает, что должникам будет запрещен выезд за границу, за угрозы частному или государственному исполнителю теперь будет угрожать уголовная ответственность, а должностное лицо будет ждать штраф, если оно ничего не сделает, чтобы выполнить решение суда.
Курс валют скакнет в разные стороны, НБУ поразил цифрами: что будет с долларом
Курс валют в Украине 30 мая заставит доллар и евро разойтись в разные стороны, гривна начнет масштабное наступление.
Так, официальная стоимость доллара установлена на отметке 26,8685 гривен за одну купюру. Хотя днем ранее валюта торговалась по 26,9059 грн (-0,0374).
Противоположной будет ситуация с курсом евро, который сегодня будут отдавать по 29,9275 гривен. Днем ранее он стоил 29,6234 грн (+0,3041).
Вместе с тем национальный регулятор уточнил, что к средине прошлого дня доллар опустился до 26,8721 гривны за одну банкноту.
Новый бунт вспыхнул под окнами Зеленского, все в дыму: кадры необычного восстания на Банковой
На Банковой разгорелся бунт против главы Минздрава Максима Степанова.
Люди обвиняли министра в закупке защитных костюмов для медиков по завышенным ценам.
Акция протеста проходила весьма оригинально. Так, протестующие установили под окнами офиса Зеленского ди-джейский пульт, за которым стоял мужчина в маске с изображением министра. На всю улицу звучала хип-хоп музыка.
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Строгий карантин закончился не для всех категорий украинцев.
Об этом людям напомнили в Минздраве. В ведомстве подчеркнули, что в стране введен адаптивный карантин, который пока продлен до 22 июня. Это сопровождалось снятием многих строгих ограничений. Так, уже с 1 июня в стране запустят железнодорожный транспорт, а во многих городах уже начали курсировать автобусы и заработало метро. Большинство украинцев смогли вернуться на работу.
Тем не менее существует категория граждан, для которых все еще действуют строгие карантинные ограничения. Как уточнил глава Минздрава Максим Степанов, речь идет о людях старше 60 лет.
Как сообщала Politeka, курс валют поиграет на нервах украинцев, гривна пошла вразнос: прогноз НБУ.
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