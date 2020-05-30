Курс валют в Україні 30 травня змусить долар і євро розійтися в різні боки, гривня почне масштабний наступ

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку.

Так, офіційна вартість долара встановлена на позначці 26,8685 гривень за одну купюру. Хоча днем раніше валюта торгувалася по 26,9059 грн (-0,0374).

Протилежної буде ситуація з курсом євро, який сьогодні будуть віддавати по 29,9275 гривень. Днем раніше він коштував 29,6234 грн (+0,3041).

Разом з тим національний регулятор уточнив, що до середини минулого дня долар опустився до 26,8721 гривні за одну банкноту.

Як повідомлялося раніше, українцям розповіли, чого чекати від курсу долара в перший тиждень червня. Свій прогноз з цього приводу озвучив аналітик Вадим Иосуб.

Експерт очікує, що курс "зеленого" буде рости. За його прогнозом, Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,0/27,2 грн.

Аналітик зазначив, курс долара в Україні почав демонструвати сталу тенденцію до зростання ще з минулої середи. Ситуація змінилася тільки в четвер, коли гривня вперше за тиждень трохи зміцнила свої позиції.

Експерт додав, що за курсом гривні вдарило снижениее надходження виручки від продажу врожаю минулого року. І ця ситуація ще продовжить впливати на зниження стабільності національної валюти.

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