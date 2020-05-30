Таке краще один раз побачити

Фітнес-модель Ана Чері похвалилася своєю пишною красою на каеру

Як повідомляє Politeka.net, знаменита фітнес-модель Ана Чері частенько показує, як тримає себе в формі - постить мотивуючі і спокусливі фото з тренувань і розповідає про правильне харчування. До всього іншого, вона не соромиться показувати свої апетитні форми у всій своїй красі.

На цей раз дівчина потішила користувачів мережі, поставши перед ним в одній лише "хижій" білизні.

Так, модель постала в леопардовій білизні зі звіриним принтом і чорними вставками по боках, без сорому демонструючи свій пишний бюст. Вбрання вигідно акцентувало увагу на апетитні форми красуні, а також залізний прес і округлі стегна. Красуня позує біля стіни, одну руку вона піднесла до своїх густих кучерів, а другу до вазона.

Цього разу вона доповнила образ легким ледь помітним макіяжем: з нюдовими тінями з ефектом блиску, чіткими графичними стрілками і чуттєвими губами.

Фото викликало бурхливу реакцію у прихильників фітнес-моделі - в коментарях вони обсипають Ану компліментами, а деякі навіть запитують, де купити собі такий пікантний комплект.

"Вау !!! 😍", "Мммммм, дитинко, я завжди говорив, що твій старий найщасливіший хлопець на планеті 🔥", "Ти така красива і захоплююча", "Так жарко!..", "Ана ти просто неймовірна", "

Вау ти абсолютно ідеальна", "Я хотів би загубитися у ваших джунглях", "чудовий пам'ятник матері-природи❤️, напруга на межі".

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