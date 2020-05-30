Американська фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників черговим гарячим фото в міні-бікіні
Зірка часто публікує знімки, які вражають своєю красою, повідомляє Politeka.net. Так, на одному з недавніх фото красуня постала в золотому бікіні.
Тіло Чері настільки чудово виглядає, що від нього не можна відірватися. Пікантності знімку додає те, що красуня розв'язала ліфчик, і тримала його за лямки. Бретельки натяглися, починаючи з потилиці.
Великі груди настільки округлилися, що нагадували дві великі "диньки".
Крихітні трусики також натяглися трохи вище стегон.
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Блискучий ланцюжок на шиї додав образу завершеності.
Великі груди, пишні стегна, мокре тіло, - все це приводить у захват.
Модель дивилася з-під пишних вій в камеру, трохи виставивши пухкі губи вперед.
"Я даю вам привід, про що поговорити сьогодні ввечері", - написала зірка.
За чотири години пост зібрав понад 100 тисяч лайків та коментарів.
Користувачі мережі написали моделі про те, як вона чудово виглядає в цьому бікіні, а деякі навіть пропонували їй свої "руку і серце".
Нагадаємо, Ана Чері постала в облягаючому топі.
Світлий одяг натягнувся на принадах, завдяки чому ті виглядали дуже спокусливо.
Облягаючі штанці виділили не тільки тонку талію, але і пишні стегна зі стрункими ніжками.
Раніше повідомлялося, що Ана Чері вразила вибором ідеального образу під час своїх палких фотосесій на природі.
Дівчина абсолютно не соромиться тісних форм і любить дивувати найбільш вдалими кадрами.
Зірка з'явилася в жаркому купальнику яскраво-золотистого відтінку, який зовсім не приховував пишні форми.
Нагадаємо, що Ана Чері підкреслила пишні форми тісним міні: "Приголомшлива краса"
А ще Politeka писала, фігуриста Ана Чері довела до божевілля неосяжними формами в стрінгах: "Так жарко"
Також Politeka повідомляла, що волога Ана Чері влаштувала гаряче тренування в екстремальному міні: "Крихітка на мільйон"