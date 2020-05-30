Зірка досконала у всьому

Американська фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників черговим гарячим фото в міні-бікіні

Зірка часто публікує знімки, які вражають своєю красою, повідомляє Politeka.net. Так, на одному з недавніх фото красуня постала в золотому бікіні.

Тіло Чері настільки чудово виглядає, що від нього не можна відірватися. Пікантності знімку додає те, що красуня розв'язала ліфчик, і тримала його за лямки. Бретельки натяглися, починаючи з потилиці.

Великі груди настільки округлилися, що нагадували дві великі "диньки".

Крихітні трусики також натяглися трохи вище стегон.

Блискучий ланцюжок на шиї додав образу завершеності.

Великі груди, пишні стегна, мокре тіло, - все це приводить у захват.

Модель дивилася з-під пишних вій в камеру, трохи виставивши пухкі губи вперед.

"Я даю вам привід, про що поговорити сьогодні ввечері", - написала зірка.

За чотири години пост зібрав понад 100 тисяч лайків та коментарів.

Користувачі мережі написали моделі про те, як вона чудово виглядає в цьому бікіні, а деякі навіть пропонували їй свої "руку і серце".

Нагадаємо, Ана Чері постала в облягаючому топі.

Світлий одяг натягнувся на принадах, завдяки чому ті виглядали дуже спокусливо.

Облягаючі штанці виділили не тільки тонку талію, але і пишні стегна зі стрункими ніжками.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері вразила вибором ідеального образу під час своїх палких фотосесій на природі.

Дівчина абсолютно не соромиться тісних форм і любить дивувати найбільш вдалими кадрами.

Зірка з'явилася в жаркому купальнику яскраво-золотистого відтінку, який зовсім не приховував пишні форми.

Нагадаємо, що Ана Чері підкреслила пишні форми тісним міні: "Приголомшлива краса"

А ще Politeka писала, фігуриста Ана Чері довела до божевілля неосяжними формами в стрінгах: "Так жарко"

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