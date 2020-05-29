Регіна Тодоренко відверто розповіла про те, як розмова з батьками змусила її плакати

Відома українська телеведуча, яка після одруження переїхала в Росію, досі оговтується від гучного скандалу на тему домашнього насильства, коли люди розкритикували її за необдумані висловлювання. Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася в своєму Instagram відвертою історією, в якій розповіла, як сильно скучила за своїми батьками, адже вона з сім'єю живе в Росії, а вони залишилися в Україні.

Так ведуча розповіла, що поговорила з батьком і матір'ю по відеозв'язку, так як вже майже півроку це єдиний спосіб зв'язку для них. У розмові брав участь і маленький син зірки – Майкл.

«Я сьогодні плакала...розчулилася, коли говорила по відеозв'язку з батьками. Майкл поки тільки так може спілкуватися з бабусею і дідусем», - розповіла Тодоренко.

Вона зазначила, що іноді така комунікація вбиває всю романтику розмови. Ведуча також розповіла, що її батько з матір'ю сьогодні влаштували для онука справжній концерт з грою на гітарі і співом.

«Ведмежа на відстані руки від телефону танцював, аплодував дідові і потім цілував екран. Та й взагалі, не знаю, як вам, а мені дуже хочеться до мами з татом на ручки. Хоч зовсім скоро мені 30, але «на ручки» ніхто ж не відміняв!», - зізналася Тодоренко.

Вона також поділилася спільною фотографією з сином. На знімку ведуча лежить на підлозі і щасливо посміхається, а маленький Майкл сидить поруч з нею в кумедному вбранні з милими вушками.

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