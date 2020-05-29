Памела Андерсон поділилася гарячим архівним фото в спекотному образі

Знаменита модель, актриса і зірка серіалу «Рятувальники Малібу» регулярно ділиться своїми архівними чорно-білими знімками в Instagram. Як повідомляє Politeka.net, красуня вирішила опублікувати фото.

На знімку Памела позує в гарячому літньому образі. Зверху на ній «морська» кофта в смужку з кокетливою шнурівкою на грудях, а ось внизу зірка явно забула надіти штани, і вирішила залишитися в одних трусиках. Судячи з усього, це низ від білого купальника.

Свій образ Андерсон доповнила об'ємним укладанням і широкою чорною пов'язкою на голову.

«Залишайся вірним собі у що б те не стало», - підписала фото знаменитість.

Її шанувальники буквально засипали Памелу лайками і захопленим коментарями, називаючи її «гарячою морячкою».

До цього ми писали про те, що на іншому чорно-білому знімку модель вийшла в купальнику, який вигідно підкреслив її красиві форми.

Зірка виставила напоказ велику груди, спершись на руки. Від її стрункої талії і рівних ніжок не можна відірватися.

Андерсон розпустила свої довгі білі волосся, якими грався вітер. Зірка заплющила очі, ніби зосередившись. При цьому, варто відзначити, що красуня позувала на пляжі. Зірка написала в пості, що займається фітнесом.

Нагадаємо, невтомна Памела Андерсон розстебнула гудзики і показала, що ховає під тканиною.

Як повідомляла Politeka, Памела Андресон зняла одяг і побешкетувала біля води, гарячі кадри: "Так і хочеться...".

Також Politeka писала, що неперевершена Памела Андерсон взяла пікантну позу і показала груди.