Ведущая проекта «Х-фактор» Даша Трегубова сверкнула безупречной фигурой во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, сперва ведущей делают массаж, после чего она идет на следующую процедуру.

«Спешу на гидромассаж», - говорится в сообщении.

На следующих кадрах Трегубова позирует в купальнике, демонстрируя безупречные формы.

«Плохо слышно, но мне хорошо», - подписаны кадры.

Обратим внимание, что несмотря на красоту фигуры Трегубовой, ее поклонники не смогли что-либо сказать, ведь кадрами она поделилась в Сторис.

До этого мы писали, что известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-фактор", показала соблазнительные образы.

На фото Даша позирует в черном платье с впечатляющим декольте. Красавица на первом кадре соблазнительно положила руку на лицо и показала свою внешность максимально близко, а волосы у нее были растрепанными. На втором снимке звезда уже подняла обе руки и смотрела в сторону от камеры. На третьем фото девушку сняли не так крупно, показывая ее фигуру по пояс. Благодаря этому Даше удалось передать свою соблазнительность и целеустремленность.

"Все, что вы хотели узнать про овнов, но боялись спросить (в карусели) preview нашей фотосессии", - написала Трегубова.

Фанаты поставили почти полторы тысячи лайков и написали несколько комментариев.

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