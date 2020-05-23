Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская сверкнула безупречным телом в платье с вырезом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«А вы уже придумали что наденете как только потеплеет? Кто что первое достанет из шкафа? 👗 Как известно, привычка вырабатывается за 21 день, а маленькая привычка носить платья каждый день способна изменить жизнь женщины волшебно сделать женщину счастливой», - говорится в сообщении.

В связи с этим Могилевская решила поддержать марафон, условия которого предусматривают ношение платьев 21 день подряд. При этом певица опубликовала снимок, где она в платье демонстрирует безупречную фигуру. На это же обратили внимание и ее поклонники.

«Вау, куколка!», «бомба!», «Наталья, вы прелесть», «обожаю!», «Наташа – ну ангел», «Наташа, вы просто невероятная! Такая нежная и женственная. Невероятная красотка», «очень красивая, супер», - пишут они.

Как сообщалось ранее, украинская исполнительница Наталья Могилевская порадовала поклонников и сверкнула безупречным телом на концерте.

«Я мечтала жить на сцене. Как же я теперь скучаю по ней! P.S. Поздравляю с нашими первыми шагами к свободе. Надеюсь, к лету все закончится», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Могилевская позирует в платье без белья, демонстрируя безупречное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, дерзкая Могилевская зажгла на сцене, выставив напоказ все свои прелести.

Как сообщала Politeka, Могилевская в прозрачном наряде пустилась во все тяжкие и поразила откровением.

Также Politeka писала, что Могилевская избавилась от лифчика и прикрыла свое бесстыдство белым пиджаком.