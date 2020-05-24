Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская сверкнула безупречной фигурой в наряде с экстремальным декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Даже на карантине женщина всегда должна быть красоткой! Правда платье удавалось выгуливать разве что на балконе. Ну что, все готовы завтра выходить потихоньку из режима самоизоляции?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Могилевская позирует на балконе в пикантном платье, которое подчеркивает ее роскошную фигуру. Невероятный вид кумира спровоцировал бурную реакцию со стороны поклонников.

«Куколка», «вау, красоточка», «бомбезное фото! На обложку журнала прям», «Мона Наталия», «красотка», «это точно оногь», «роскошная», - пишут они.

Как сообщалось ранее, популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская сверкнула безупречным телом в платье с вырезом.

«А вы уже придумали что наденете как только потеплеет? Кто что первое достанет из шкафа? 👗 Как известно, привычка вырабатывается за 21 день, а маленькая привычка носить платья каждый день способна изменить жизнь женщины волшебно сделать женщину счастливой», - говорится в сообщении.

В связи с этим Могилевская решила поддержать марафон, условия которого предусматривают ношение платьев 21 день подряд. При этом певица опубликовала снимок, где она в платье демонстрирует безупречную фигуру. На это же обратили внимание и ее поклонники.

Напомним, дерзкая Могилевская зажгла на сцене, выставив напоказ все свои прелести.

Как сообщала Politeka, Могилевская в прозрачном наряде пустилась во все тяжкие и поразила откровением.

Также Politeka писала, что Могилевская избавилась от лифчика и прикрыла свое бесстыдство белым пиджаком.