Наталья Могилевская впечатлила соблазнительным и одновременно пугающим образом с большим ножом

Популярная украинская певица поделилась новым оригинальным кадром на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

На фото Могилевская позирует на кухне в ярко-розовом платье оригинального фасона. Наряд без бретелек подчеркивает грудь певицы, а объемные рукава-фонарики придают ему игривой легкости.

Дополнить свой образ звезда решила крайне небанальным аксессуаром: в руке Могилевская держит большой нож.

«Почему женщины убивают?...Пишите здесь ваши версии и истории как провели карантин. Не хотелось никого убить?», - подписала кадр певица.

Поклонники активно комментируют фото и отвечают на вопрос звезды.

«Осторожно с ножиком», «Вы здесь очень красивая!», «Воу женщина палегче», - пишут люди.

Ранее мы писали, что певица посмеялась над собой, показавшись в образе медработника. Она опубликовала забавный снимок на своей странице в Instagram.

Исполнительница отреагировала на коллаж, который сделал один из ее поклонников. На фото Наталья Могилевская стоит в белом пиджаке на голое тело и жестом закрывает один глаз ладонью. На певице нет нижнего белья, поэтому можно разглядеть бюст. Рядом авторы мема разместили таблицу с буквами для проверки зрения.

Стоит отметить, что Наталья Могилевская действительно очень похожа на врача или медсестру в больничном халате, а зрение у окулиста проверяют, закрывая глаз рукой.

Напомним, развратная Могилевская без белья засветила лишнее в образе медсестры.

Как сообщала Politeka, Могилевская наплевала на возраст и показала грудь в экстремальном вырезе: "Женщина должна...".

Также Politeka писала, что роскошная Могилевская избавилась от лифчика и сверкнула безупречным телом: «Вау, куколка».