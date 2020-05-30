Погода в Україні 30 травня зіпсує настрій всім, дощі з грозами доберуться до всіх регіонів країни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

«30 травня в Україні часом дощі, місцями з грозами, вночі у східних, вдень у північних, Рівненській та Волинській областях значні дощі. У центральних і Київській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, вдень на заході країни та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/сек», - йдеться в повідомленні.

Температура, згідно з прогнозом синоптиків, буде в межах 8-13 градусів. Вдень прогріється до 14-19 градусів за Цельсієм. У той же час на півдні і сході України буде 10-15 тепла вночі і 17-22 вище нуля вдень.

«30 травня вночі у східних областях, вдень в північній частині, 31 травня в західних областях значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий)», - стверджують синоптики.

Нагадаємо, що стосується літа, то за словами синоптика Зої Олійник, червень хоч і буде тепліше, ніж травень, але також піднесе свої сюрпризи у вигляді опадів зі шквалами і градом. Олійник зазначила, що дощі розподіляться по всьому червня. Температури повинні бути середні — це 20−25 градусів тепла. При цьому синоптик додала, що у червні буде і жарко температура підніметься до 30 градусів тепла і вище.

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