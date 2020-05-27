Погода в Украине 27 мая задаст жару всем, ливни с грозами накроют все регионы страны

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на прогноз синоптиков Укргидрометцентра.

Так, на западной Украине дожди с грозами будут сопровождаться дневными 15-19 градусами тепла. В ночное время столбик термометра покажет от 7 до 10 по Цельсию.

Украинцам на севере также стоит ожидать дождей. Воздух тут будут в районе 15-18 градусов выше нуля, а ночью опустится до 7-11 по Цельсию.

Центральные регионы сегодня ждут осадки с грозами и дневные 15-20 тепла. Ночью же похолодает: от 7 до 11 градусов.

Юг Украины также накроют ливни с грозами, хотя воздух тут прогреется до 18-22 градусов. Ночью похолодает до 8-11 тепла.

Аналогичной ситуация будет и на востоке. Дождливая погода и днем 19-22 тепла. В ночное время суток воздух остынет до 8-10 градусов.

Жителям Киева и области синоптики Укргидрометцентра прогнозируют дожди с грозами и 14-18 градусов тепла днем. Ночью на улице будет от 8 до 10 тепла.

Напомним, что касается лета, то по словам синоптика Зои Олейник, июнь хоть и будет теплее, чем май, но также преподнесет свои сюрпризы в виде осадков со шквалами и градом. Олейник отметила, что дожди распределятся по всему июню. Температуры должны быть средние — это 20−25 градусов тепла. При этом синоптик добавила, что в июне будет и жарко — температура поднимется до 30 градусов тепла и выше.

Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.

Как сообщала Politeka, атмосферные фронты потрепают Украину, погода готовит новое испытание.