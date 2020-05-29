Британська принцеса Діана загинула у 1997 році, коли її синові, принцу Вільяму було всього 15 років

Звістка про смерть матері сильно похитнула душевний стан хлопця. Тільки нещодавно Вільям розповів, хто допоміг йому пережити гіркоту втрати після загибелі принцеси Діани.

Так, за словами майбутнього короля, пережити трагедію йому допомогла дружина Кейт Міддлтон, пише cosmo.ru. Як повідомив онук Королеви Єлизавети II, він втратив матір у юному віці та кілька років емоції і переживання охоплювали його з тією ж силою.

Після зустрічі з Кейт все змінилося. Як зазначив принц, обидва підтримують один одного. Дружина переживає погані моменти разом з ним, таким чином, обидва розвиваються і навчаються.

Крім того, принц розповів, що батьківство стало для нього одним з найстрашніших моментів життя, але й одним з найкращих. Діти кардинально змінили його життя.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон обігнала у рейтингу найкрутіших жінок навіть Єлизавету II.

Фахівці провели опитування 2000 респондентів і з'ясували: Кейт Міддлтон (23%) удостоїлася звання "крутої і надихаючої" з 25 жінок. "Срібло" дісталося Мішель Обамі (21%), а на третьому місці опинилася королева Єлизавета II (20%).

Раніше повідомлялося, що у червні планується відновити офлайн-навчання у Великобританії, проте Кейт і Вільям не планують повертати сина і дочку в школу в цьому році.

Зараз вони продовжать навчання вдома, а в школу повернуться вдвох, коли будуть відкриті всі класи без винятку.

Раніше повідомлялося - королівський експерт Анджела Левін розповіла, що принц Гаррі, до зустрічі з Меган Маркл, називав Кейт старшою сестрою. Нібито Міддлтон подарувала йому відчуття родинного затишку. Їх стосунки були дуже теплими.

Нагадаємо, що примхи Меган Маркл і принца Гаррі обійшлися в десятки мільйонів: про таке не мріяла навіть принцеса Діана.

А ще Politeka писала, що Кейт Міддлтон і принц Вільям пішли на радикальний крок, змінивши ім'я

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