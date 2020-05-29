Британская принцесса Диана погибла в 1997 году, когда ее сыну, принцу Уильяму было всего 15 лет

Весть о смерти матери сильно пошатнула душевное состояние парня. Только недавно Уильям рассказал, кто помог ему пережить горесть утраты после гибели принцессы Дианы.

Так, по словам будущего короля, пережить трагедию ему помогла жена Кейт Миддлтон, пишет cosmo.ru. Как сообщил внук Королевы Елизаветы II, он потерял мать в юном возрасте, и несколько лет эмоции и переживания охватывали его с той же силой.

После встречи с Кейт все изменилось. Как отметил принц, оба поддерживают друг друга. Жена переживает плохие моменты вместе с ним, таким образом, оба развиваются и учатся.

Кроме того, принц рассказал, что отцовство стало для него одним из самых пугающих моментов жизни, но и одним из самых лучших. Дети кардинально изменили его жизнь.

Напомним, Кейт Миддлтон обогнала в рейтинге самых крутых женщин даже Елизавету II.

Специалисты провели опрос 2000 респондентов и выяснили: Кейт Миддлтон (23%) удостоилась звания "самой крутой и вдохновляющей" из 25 женщин. "Серебро" досталось Мишель Обаме (21%), а на третьем месте оказалась королева Елизавета II (20%).

Ранее сообщалось, что в июне планируется возобновить офлайн-обучение в Великобритании, однако Кейт и Уильям не планируют возвращать сына и дочку в школу в этом году.

Сейчас они продолжат обучение дома, а в школу вернутся вдвоем, когда будут открыты все классы без исключения.

Ранее сообщалось - королевский эксперт Анджела Левин рассказала, что принц Гарри, до встречи с Меган Маркл, называл Кейт старшей сестрой. Якобы Миддлтон подарила ему чувство семейного уюта. Их отношения были очень теплыми.

Напомним, что прихоти Меган Маркл и принца Гарри обошлись в десятки миллионов: о таком не мечтала даже принцесса Диана.

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