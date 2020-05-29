22-річна українська гімнастка, акторка "Квартал 95" Катерина Нікітіна попросила підтримки українців напередодні гарячого боксерського бою
Як передає Politeka.net, Нікітіна опублікувала свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в чорному вбранні і боксерських рукавичках.
Катя є учасницею п'ятого сезону проекту "Битва", та 29 травня у неї повинен відбутися перший бій. Її суперницею стала 19-річна модель Яна Кутішевська (З проекту "Топ-модель по-українськи").
"День Х настав!🥊 Сьогодні мій перший бій на рингу!🔥 Я чекала цього місяць, я посилено готувалася, щоб сьогодні показати все, чого навчилася і викластися по повній програмі!💪🏻 Це буде дуже видовищно, я вам обіцяю!😈 Ваша підтримка безцінна!🙏 Я відчуваю все, всі ваші слова дуже заряджають мене!", - звернулася до фанатів артистка.
Користувачі не змусили себе довго чекати і засипали Нікітіну компліментами та словами підтримки.
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"Крихітко, удачі! У тебе все вийде! Ми тримаємо кулачки за тебе❤️💋"
"Давай пали🥊☝️🥊"
"Тримаємо кулачки і запасні рукавички, якщо що підемо мстити)))"
"Якась сумна на фото!"
"Катюха, удачі тобі🙏Наваляй там суперниці як слід😂Будемо дивитися🙌💪"
"Катя, а ногами по голові будете бити? У вас добре вийде! Тільки треба на ноги боксерські шкарпетки 🤣"
"Давай порви її"
Раніше ми повідомляли, Нікітіна здивувала стійкою на голові і шпагатом. Дівчина постала на опублікованих в Instagram кадрах в спортивному костюмі - чорному топі і такого ж кольору лосинах з синіми смугами з боків. Зірка розташувалася до камери спиною, козирнувши всіма дивами розтяжки, згинаючи і розставляючи ноги на будь-який лад.
"Моє нове відео у TIKTOK 🙆🏼♀️. Мені подобається робити, щось на зразок цього 😁
(В ТікТок) Ви зможете повторити це?! 🤔😏", - підписала вона відео.
Нагадаємо, що зірка "Квартал 95" приголомшила зовнішнім виглядом: "В білих тапках і...".
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