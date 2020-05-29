Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко удивила совместной фотографией с президентом РФ Владимиром Путиным

Исполнительница роли «Валюхи» в популярном украинском сериале опубликовала новый снимок на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Кравченко стоит в Кремле и мило улыбается рядом с Путиным. Актриса пояснила, что фотография была сделана, когда президент РФ вручал ей государственную награду.

«Церемония награждения Орденом Почёта. Москва, Кремль», - подписала снимок Кравченко.

Под фотографией тут же появилось множество комментариев. При этом среди многочисленных поздравлений нашлись и комментаторы недовольные тем, что актриса решила сфотографироваться с президентом страны-агрессора. Некоторые даже обратили внимание на то, что на фото звезда держит политика за руку.

«Достойнейшая артистка!! Очень рада», «Поздравляем!!! Вы шикарная», «Очень рада за вас, вы настоящая наша, народная артистка!», «Очень люблю Татьяну, но вот фотографироваться с этим.. не стоило», «Поздравляю, вы достойны и высшей награды», «Путин на себя не похож. Очередной двойник», «а за ручку как держит ВВ», «Поздравляю! В одном шаге и могла спасти Россию от жулика», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кравченко показала необычный образ.

На фото Кравченко позирует в яркой розовой блузке и парике. Образ Татьяна дополнила интересными узорами из деревянных деталей. Звезда добавила макияж для фото и улыбалась, смотря в объектив камеры. Фотография вышла светлой и красивой.

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