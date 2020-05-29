Попередні відносини Максима Михайлюка тривали 5 років. Яким був розрив, розповіли батьки хлопця

Герой 10 сезону шоу "Холостяк" Максим Михайлюк зробив свій вибір, надівши обручку на палець Даші Ульянової, але, на думку його батьків, минулі відносини безумовно зіграли в цьому роль.

Так, мама "холостяка" розповіла, яким був її син у відносинах з колишньою пасією.

"Відносини у нього були тривалі, 5 років. Вони з дівчиною жили окремо як сім'я в своєму будинку. Він купив обручку, познайомив нас. Я взагалі думала, що це не мій син. У нього горіли очі. Він дійсно любив цю дівчину. Розрив був дуже болючим", - розповіла жінка.

Батько хлопця підтвердив, що "розставання було дуже хвилюючим" для Макса.

"Можливо, це послужило одним із поштовхів для того, щоб брати участь в проекті і дійсно переконатися в тому, що можна знайти свою любов ", - повідомив чоловік. Перед проектом він дав синові напуття - "бути максимально чесним і відкритим".

Раніше ми повідомляли, переможниця 10-го сезону "Холостяка", майстер спорту з гімнастики Даша Ульянова активно веде свій мікроблог в Instagram - у дівчини більше 240 000 фоловерів. Красуня частенько радує користувачів відвертими фото. На одному з останніх кадрів Даша показала себе без штанів у мега сміливій позі.

Дівчина в чорних стрінгах і задраному топі вигнула спину й замріяно подивилася в камеру.

"На карантині намагалася тримати форму, а сьогодні ледве влізла в джинси 😭 що робити? Діліться дієтами / секретами / детоксами 😅", - поскаржилася переможниця проекту.

"Дашуля ❤️не їж після 6, і з ранку пий на голодний шлунок дві склянки води, і прибери цукор, і борошняне результат, буде радувати око !! ❤️", - порадили в коментарях.

Нагадаємо, "Холостяк" Макс Михайлюк зняв одяг і похвалився, як пощастило переможниці.

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