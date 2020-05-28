Экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком Алина Лящук раскрыла неожиданные датали проекта после финала

В финале шоу "Холостяка" победила гимнастка Даша Ульянова, получившая множество неоднозначных слов в свой адрес в социальных сетях. Многие экс-участницы проекта должны будут присутствовать на специальном "пост-шоу", которое расскажет, как изменилась жизнь девушек. Алина Лящук не стала исключением, в социальной сети Инстаграм, а также в Интервью для "КП" она рассказала правду об отношениях с холостяком после финала шоу.

Так, в Инстаграм она рассказала, что ее тексты, написанные в социальных сетях, не должны быть направленными в адрес Максима, ведь для нее эта история закончилась еще в январе.

«Да, мне было сложно после проекта. Мне было необычно и непонятно. Я даже еще написала Максу свое привычное приветствие "салют хелоу". (не знаю, для чего и почему), но я не стесняюсь и не скрываю этого. Потому что, если человек действительно чувствовал хоть что-то (говорю о себе), то это не может пройти за один день, поэтому, видимо, я хотела попробовать», - рассказала девушка.

При этом она подчеркнула, что эта история была 4 месяца назад. Тогда она его знала тем Максом, которого видела два - три раза в неделю по часу и воспринимала так, как видела.

«После просмотров всех эфиров я увидела другого человека. Нет, не плохого! Он классный. А просто человека, который, как бы сказать… другого человека. Не знаю, как объяснить. И когда вы мне писали: "Он еще поймет, кого потерял", "Он еще поймет, кого отпустил", "Он пожалеет". Я вас всех благодарю, за такую ​​поддержку, за ваши слова! Но нет, ничего он не поймет! Тогда он сделал правильный выбор, потому что мы разные! От слова АБСОЛЮТНО. И еще раз повторюсь, я благодарна в первую очередь себе, что пошла на кастинг и прошла все эти этапы», - отметила Алина.

В интервью она рассказала, что Макс отправил ее домой не из-за отсутствия опыта серьезных отношений (холостяк сказал, что он много раз пытался построить отношения, извлек из этого массу уроков и понял, к чему стремится).

Как известно, недавно прошел скандальный финал 10 сезона шоу "Холостяк". За сердце главного героя Максима Михайлюка до последнего сражались две девушки: Дарья Ульянова и Дана Оханская, а победительницей стала, конечно же, молодая гимнаста с пухлыми губами. Даша поразила образом не только в финале, но и после проекта. После этого Даша похвасталась кадром из фотосессии с обручальным кольцом.

Так, девушка сверкнула не только кольцом на пальчике, но и образом в одном черном белье без лифчика. При этом скрыла лишнее Даша только за курточкой с леопардовым принтом.

«Фотки с колечком должны быть разными 😅💍», - написала Даша в Инстаграм.

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