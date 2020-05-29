Модель Демі Роуз блиснула засмаглим тілом під час сонячного відпочинку в чорному бікіні

Знаменита модель, яку часто називають британською Кардашьян, похвалилася ідеальним відпочинком біля басейну. Дівчина вирішила виставити напоказ усі свої принади і не посоромилася своїх форм у дуже дрібному бікіні, повідомляє Politeka.net.

Схоже, дівчина вирішила відпочити по повній, тому на її сторінці все частіше з'являються різні кадри з відпочинку на пляжі, на природі та біля басейну. Демі приміряла акуратне бікіні чорного кольору і прийняла ідеальну позу, щоб її і без того засмагла шкіра стала ще більш насиченого відтінку.

«Сонце поцілувало ✨», - написала Демі під новим постом.

Ось що відповіли шанувальники:

«От це поза, вах😍😍😘», «Відчуй сонце», «Так чуттєво», «Ура так жарко, я хотів би бути під ковдрою з тобою», «Te amo❤❤❤❤❤❤❤❤», «Цей тон шкіри 🤤», «:) 💓 ♥ ️ 💓 дозвольте собі насолодитися тим, на що ви здатні ... 💋 💋 💋», «Виглядає фантастично», «Я хочу поцілунків», «я Можу бути твоїм татом ?? ❤️», «Фатальна жінка ... ★★ 🔥😈😈😈🔥 ★★».

До цього у себе в Instagram красуня опублікувала свіже відверте фото. Роуз не стала відпочивати на карантині, щодня радуючи своїх шанувальників гарячими фото. На цей раз красуня одягла червоний купальник, який ледь прикрив її пишні форми.

Варто відзначити, що купальник виглядав як нижню білизну. Роуз вивалила напоказ свою «п'яту точку», яка звела з розуму багатьох її шанувальників. Дівчина тримала в руках червоні троянди і спокусливо дивилася в кадр.

«Мріючи про політ на літаку», - написала модель, натякаючи на закінчення карантину.

За день фото красуні зібрало понад 350 тисяч лайків. В коментарях їй традиційно залишили безліч компліментів.

«Досконалість», «Роздягни мене своїми очима», «Мрія», «Яка велика!», «найкрасивіший ангел», «Чорт, ви дійсно набираєте вагу в потрібних місцях», «Круто», «Ти неймовірна», «Так мило», «Сумую за тобою», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що засмагла Демі Роуз в рожевому бікіні показала свої солодощі: "Боже, аж слинки течуть".

А ще Politeka писала, що Демі Роуз не втримала свої форми в незвичайному купальнику: "Гаряча і скажена".

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