У герцогів не буде спокійного життя

Меган Маркл і принца Гаррі не планують залишати в спокої навіть після того, як вони відмовилися від королівських обов'язків

Про це пише таблоїд The Daily Beast.

Повідомляється, що на колишніх герцогів Сассекських оголосили справжнє "полювання" в Лос-Анджелесі.

За ними по п'ятах слідували папараці з фотоапаратами, намагаючись зняти Меган Маркл і принца Гаррі в самий невідповідний момент.

Після того, як журналістам вдалося зробити лише кілька знімків, вони перейшли до "плану Б".

За інформацією ЗМІ, папараці вже п'ять разів атакували розкішний особняк екс-герцогів Сассекських за допомогою дронов.

Про це сказано в поліцейських рапортах, які опинилися в розпорядженні видання. Дрони облітали ділянку Меган Маркл і принца Гаррі на висоті приблизно 6 метрів від землі. Їм вдалося зняти герцога, герцогиню і їх однорічного сина Арчі у невимушеній обстановці.

Повідомляється, що неприємні "атаки" відбулися 9, 19, 20, 21 і 25 травня. Меган впевнена, що дронами керували журналісти, і тепер це належить з'ясувати поліцейським.

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл і принц Гаррі опинилися на дні після втечі в США. Гаррі навіть продав свої мисливські рушниці через складне фінансове становище.

Більше того, екс-герцоги Сассекські повинні погасити борг за ремонт їхнього маєтку в британській столиці. Тому Меган Маркл і принц Гаррі пішли на відчайдушний крок і вирішили попросити грошей у принца Чарльза.

"Вони очікували, що платники податків продовжать оплачувати рахунки за них. Але килим досить швидко висмикнули у них з-під ніг, і тепер вони змушені просити допомоги у принца Чарльза", - говорилося в повідомленні.

Нагадаємо, що примхи Меган Маркл і принца Гаррі обійшлися в десятки мільйонів: про таке не мріяла навіть принцеса Діана.

А ще Politeka писала, що Кейт Міддлтон і принц Вільям пішли на радикальний крок, змінивши ім'я: по стопах Меган Маркл.

Також Politeka повідомляла, что розкрито секрет, чому Меган Маркл і принц Гаррі втекли з королівського палацу: "Вже дуже давно...".