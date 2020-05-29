У герцогов не будет спокойной жизни

Меган Маркл и принца Гарри не планируют оставлять в покое даже после того, как они отказались от королевских обязанностей

Об этом пишет таблоид The Daily Beast.

Сообщается, что на бывших герцогов Сассекских объявили настоящую "охоту" в Лос-Анджелесе.

За ними по пятам следовали папарацци с фотоаппаратами, пытаясь заснять Меган Маркл и принца Гарри в самый неподходящий момент.

После того, как журналистам удалось сделать лишь несколько немногозначительных снимков, они перешли к "плану Б".

По информации СМИ, папарацци уже пять раз атаковали роскошный особняк экс-герцогов Сассекских с помощью дронов.

Об этом сказано в полицейских рапортах, которые оказались в распоряжении издания. Дроны облетали участок Меган Маркл и принца Гарри на высоте примерно 6 метров от земли. Им удалось заснять герцога, герцогиню и их годовалого сына Арчи в непринужденной обстановке.

Сообщается, что неприятные "атаки" произошли 9, 19, 20, 21 и 25 мая. Меган уверена, что дронами управляли журналисты, и теперь это предстоит выяснить полицейским.

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл и принц Гарри оказались на дне после бегства в США. Гарри даже продал свои охотничьи ружья из-за сложного финансового положения.

Более того, экс-герцоги Сассекские должны погасить долг за ремонт их имения в британской столице. Поэтому Меган Маркл и принц Гарри пошли на отчаянный шаг и решили попросить денег у принца Чарльза.

"Они ожидали, что налогоплательщики продолжат оплачивать счета за них. Но ковер довольно быстро выдернули у них из-под ног, и теперь они вынуждены просить помощи у принца Чарльза", - говорилось в сообщении.

Напомним, что прихоти Меган Маркл и принца Гарри обошлись в десятки миллионов: о таком не мечтала даже принцесса Диана.

А еще Politeka писала, что Кейт Миддлтон и принц Уильям пошли на радикальный шаг, изменив имя: по стопам Меган Маркл.

Также Politeka сообщала, что раскрыт секрет, почему Меган Маркл и принц Гарри сбежали из королевского дворца: "Уже очень давно...".