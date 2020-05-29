Відомий танцюрист і бодібілдер Тарзан (Сергій Глушко, чоловік Наташі Корольової, показав себе в дивному образі

На фото Тарзан сидів на підлозі в хустці на голові і фартуху, який прикривав стару одяг Сергія. Глушко виглядав, як старенька прибиральниця. В руках красень тримав ганчірку, якою протирав підлогу. Фото вийшло дуже емоційним і забавним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Влаштувався на роботу за фахом))) В підлогових справах я міркую. Витирайте ноги біля входу! ( залиште бруд! за порогом)

Всім добра!", - написав Тарзан.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Браво! Головне чоловік на негатив відповів з гумором і без агресії, не як деякі тут війни роздувають гірше баб! А це викликає більшу повагу! Розумниця", "Ну от молодець, знаєш як мити підлоги. Так що можеш йти і працювати санітаром за підвищену зарплату, а не заздрити медикам. Сім'ю візьми і всі до вас буде в шоколаді", "Приїжджай у мене підлоги помиєш , якраз поки виступів ні , не безкоштовно звичайно", "Сподіваюся, Тарзан скоро буде жити тільки на пенсію, якої він так сильно позаздрив. Ганьба!", "Сергій, браво!!!Правильно , не треба метати бісер перед свинями!!!".

Нагадаємо, Тарзан розкрив секрет своєї зовнішності після гучного скандалу

А ще Politeka писала, що сім'ю Королевою зацькували, Тарзан не зміг більше терпіти

Також Politeka повідомляла, що зубожілий Тарзан поскаржився на життя і отримав підтримку



