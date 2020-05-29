Известный танцор и бодибилдер Тарзан (Сергей Глушко), муж Наташи Королевой, показал себя в странном образе

На фото Тарзан сидел на полу в платке на голове и переднике, который прикрывал старую одежду Сергея. Глушко выглядел, как старенькая уборщица. В руках красавчик держал тряпку, которой протирал пол. Фото получилось очень эмоциональным и забавным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Устроился на работу ...по специальности))) В половых то делах я соображаю. Вытирайте ноги у входа! ( оставьте грязь! за порогом)

Всем добра!", - написал Тарзан.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Браво! Главное человек на негатив ответил с юмором и без агрессии, не как некоторые тут войны раздувают хуже баб! А это вызывает большее уважение! Умница", "Ну вот молодец, знаешь как мыть полы. Так что можешь идти и работать санитаром за повышенную зарплату, а не завидовать медикам. Семью возьми и всё к вас будет в шоколаде", "Приезжай у меня полы помоешь , как раз пока выступлений нет , не бесплатно конечно", "Надеюсь, Тарзан скоро будет жить только на пенсию, которой он так сильно позавидовал. Позор!", "Сергей, браво!!!Правильно , не нужно метать бисер перед свиньями!!!".

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А ещее Politeka писала, что семью Королевой затравили, Тарзан не смог больше терпеть

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