Муж Наташи Королевой Сергей Глушко, которого знают под псевдонимом Тарзан, пожаловался на травлю

Сергей в социальных сетях опубликовал картинку, в которой возмутился поведением журналистов, которые, по его словам, перекрутили его интервью. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я раньше боялся ядерной войны, так как она угрожает истребить человечество, но теперь понял, что людям не нужно оружие... Они голыми руками перебьют друг друга, перегрызут друг другу глотки... И поводом будет "добрая статья" какого нибудь журналиста... Меня не слышите, Бог с вами... Но общение с сущностями, именующими себя "журналистами", я прекращаю. Больше ни слова", - написал на картинке Глушко.

Фанаты поставили почти 800 лайков и написали несколько комментариев под публикацией:

"А видео ролики где вы рассказываете о питании, о своём образе жизни и делитесь тренировками,- очень классные были ) Жаль что почти все журналисты стали как жёлтая пресса", "Да забейте сейчас журналистом лишь бы хайт рейтинги", "Сергей вы хороший человек не переживайте все будет хорошо счастья и здоровья вам и вашей семье", "Серёга, бывают в жизни такие моменты, когда ложь побеждает правду. Но я научилась ждать, ждать и наблюдать, как эти люди получают по башке от жизни. Один человек лишился разума, а другой умер от рака. Никого не проклинаю, но и не радуюсь за их горе. Что сделал, то и ешь, не подавись".

Отметим, что известный танцор и бодибилдер Сергей Глушко рассказал о важной проблеме.

На кадрах звезда рассказал о том, что о нем вышла фейковая статья на одном из интернет-порталов в России. Якобы в комментарии изданию звезда пожаловался на то, что пенсионерам раздают деньги, а артистам нет.

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