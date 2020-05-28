Муж Наташи Королевой Сергей Глушко, которого знают под псевдонимом Тарзан, прокомментировал скандал, в центре которого оказался

Комментарий по этому поводу он опубликовал на своей странице в социальной сети, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз).

«Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня в той нелепой ситуации, которая сейчас возникла. Среди всего неадеквата, который писался в мой адрес и пишется, были реальные предложения нормальные адекватные о работе. Спасибо ребята. Я еще нормально себя чувствую в этом плане. Еще полон творческих идей и сил, чтобы их реализовать», - заявил артист.

Фолловеры Тарзана бросились поддерживать его.

«Сережа, мы всегда за тебя. Ты только скажи, мы эту противную тетку за попу укусим. Чтоб знала как нашего красавчика обижать!», «Я сразу не поверила в то, что о Вас написали журналисты», «Как же приятно на Вас смотреть, столько позитива, столько энергии!! Спасибо за хорошее настроение!!!», " Боже, какой у вас шикарный голос", - пишут в комментариях.

Кроме того, одна подписчица поинтересовалась свои ли у Тарзана кудри. Артист решил раскрыть секрет своей внешности и шутливо ответил, что это бигуди.

Напомним, скандал вспыхнул после заявления, что Тарзан пожаловался, как они с женой, певицей Наташей Королевой пострадали из-за карантина. Помимо того, что сейчас "заморожены" все выступления, так Тарзан еще и лишился фитнес-центра.

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что массовые сборища еще долго будут под запретом!», - приводили СМИ слова Глушко.

Позже появилось сообщение о том, что российский фермер-сыровар Олег Сирота, у знав о проблеме звездной семьи, решил их поддержать.

«Сергею Глушко, наконец, предоставляется шанс попробовать свои силы в работе с настоящими элитными тёлками и проявить себя на вакансии дояра. Эта отличная работа на свежем воздухе поможет ему заработать на хлеб», - поделился инициативой фермер.

В свою очередь Тарзан заявил, что СМИ перекрутили его слова.

Напомним, безработного Тарзана приютили на ферме, появилось фото

Также Politeka писала, что обнищавший Тарзан пожаловался на жизнь и получил поддержку

А еще Politeka сообщала, что семью Королевой затравили, полураздетый Тарзан набросился на журналистку.