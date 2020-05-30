Фантастичні моделі, які придбали велику популярність в Instagram показали свої тіла в бікіні

Зірки часто публікують гарячі знімки в схожих купальних костюмах, передає Politeka.net. Можна між красунями провести своєрідний "баттл" і вибрати, кому краще з золотом бікіні.

Почнемо з чарівної Ебі Ретчфорд. Дівчина живе в США. Зірка вважається однією з найбільш високооплачуваних моделей купальників і нижньої білизни у світі. Красуня мріє стати актрисою.

Англійка Демі Роуз не менш гаряча від своєї попередньої колеги. Дівчину називають юною Кім Кардашьян. З 18 років красуня стала викладати фото в Instagram і швидко набрала популярність. Зараз на неї підписані 14 мільйонів осіб.

Мексиканська модель, зірка журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега ніколи не втрачає можливості продемонструвати пишні форми. Красуня активно веде сторінку в Instagram. Зараз на неї підписані 871 тисяча користувачів мережі. Також модель викладає відверті відео на іншому ресурсі.

Фітнес-модель Ана Чері не тільки публікує гарячі фото в купальниках, але й викладає відео з заняттями спорту. Крім того, красуня випустила свою власну лінію спортивного одягу. Зірка постійно отримує масу компліментів від шанувальників.

"Російська Кім Кардашьян" Анастасія Квітко підкорює видами в будь-яких бікіні. Дівчина опинилася в модельному бізнесі в 17 років.

В кінці 2015 року, після пропозиції про роботу від Kanye West Clothing, переїхала в США і живе там досі.

Ось такі красуні похвалилися апетитними формами в золотих бікіні.

Нагадаємо, що засмагла Демі Роуз в рожевому бікіні показала свої солодощі: "Боже, аж слинки течуть".

А ще Politeka писала, що Демі Роуз не втримала свої форми в незвичайному купальнику: "Гаряча і скажена".

Також Politeka повідомляла, що прекрасна Демі Роуз позбулася білизни і приголомшила розміром: "Можна дивитися вічно".