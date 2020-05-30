Фантастические модели, которые приобрели большую популярность в Инстаграм показали свои тела в бикини

Звезды часто публикуют горячие снимки в похожих купальных нарядах, передает Politeka.net. Можно между красотками провести своеобразный "баттл" и выбрать, кому лучше с золотом бикини.

Начнем с обворожительной Эби Рэтчфорд. Девушка живет в США. Звезда считается одной из самых высокооплачиваемых моделей купальников и нижнего белья в мире. Красотка мечтает стать актрисой.

Англичанка Деми Роуз не менее горяча от своей вышеописанной коллеги. Девушку называют юной Ким Кардашьян. С 18 лет красотка стала выкладывать фото в Инстаграм и быстро набрала популярность. Сейчас на нее подписаны 14 миллионов человек.

Мексиканская модель, звезда журнала "Playboy" Кассандра Сьенега никогда не упускает возможности продемонстрировать пышные формы. Красотка активно ведет страницу в Инстаграм. Сейчас на нее подписаны 871 тысяча пользователей сети. Также модель выкладывает откровенные видео на другом ресурсе.

Фитнес-модель Ана Чери не только публикует горячие фото в купальниках, но и выкладывает видео с занятиями спорта. Кроме того, красотка выпустила свою собственную линию спортивной одежды. Звезда постоянно получает массу комплиментов от поклонников.

"Русская Ким Кардашьян" Анастасия Квитко покоряет видами в любых бикини. Девушка оказалась в модельном бизнесе в 17 лет.

В конце 2015 года, после предложения о работе от Kanye West Clothing, переехала в США и живет там до сих пор.

Вот такие красотки похвастались аппетитными формами в золотых бикини.

Напомним, что загорелая Деми Роуз в розовом бикини показала свои сладости: "Боже, аж слюнки текут".

А еще Politeka писала, что Деми Роуз не удержала свои формы в необычном купальнике: "Горячая и бешена".

Также Politeka сообщала, что прекрасная Деми Роуз избавилась от белья и ошеломила размером: "Можно смотреть вечно".