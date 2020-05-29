Українцям розповіли, чого чекати від курсу долара в перший тиждень червня
Свій прогноз з цього приводу озвучив аналітик Вадим Иосуб у коментарі українським ЗМІ.
Експерт очікує, що курс "зеленого" буде рости. За його прогнозом, Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,0/27,2 грн.
Аналітик зазначив, курс долара в Україні почав демонструвати сталу тенденцію до зростання ще з минулої середи. Ситуація змінилася тільки в четвер, коли гривня вперше за тиждень трохи зміцнила свої позиції.
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Експерт додав, що за курсом гривні вдарило снижениее надходження виручки від продажу врожаю минулого року. І ця ситуація ще продовжить впливати на зниження стабільності національної валюти.
Відзначимо, в п'ятницю 29 травня долара також здав свої позиції в Україні. У порівнянні з попереднім банківським днем «зелений» подешевшав на 10 копійок. Нацбанк встановив його вартість на рівні 26,9059 грн/дол.
В обмінниках фінкомпаній у п'ятницю, 29 травня, діє такий курс долара: купівля 26,88-26,91 гривень і продаж 26,92 - 27,01.
сьогодні Знизився курс євро. НБУ встановив курс на рівні 29,6234 за одну банкноту. Тоді як ще вчора за неї просили 29,7151 гривень (-0,0917).
Зазначимо, аналітики також відзначають, що гривня може зміцнитися по відношенню до курсу долара після того, як МВФ перерахує Україні черговий транш.
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