Украинцам рассказали, чего ждать от курса доллара в первую неделю июня

Свой прогноз по этому поводу озвучил аналитик Вадим Иосуб в комментарии украинским СМИ.

Эксперт ожидает, что курс "зеленого" будет расти. По его прогнозу, Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,2 грн.

Аналитик отметил, курс доллара в Украине начал демонстрировать устойчивую тенденцию к росту еще с прошлой среды. Ситуация изменилась только в четверг, когда гривна впервые за неделю немного укрепила свои позиции.

Эксперт добавил, что по курсу гривны ударило снижениее поступления выручки от продажи урожая прошлого года. И эта ситация еще продолжит влиять на снижение стабильности национальной валюты.

Отметим, в пятницу 29 мая доллара также сдал свои позиции в Украине. По сравнению с предыдущим банковским днем «зеленый» подешевел на 10 копеек. Нацбанк установил его стоимость на уровне 26,9059 грн/долл.

В обменниках финкомпаний в пятницу, 29 мая, действует такой курс доллара: покупка 26,88-26,91 гривен и продажа 26,92- 27,01.

Снизился сегодня и курс евро. НБУ установил курс на уровне по 29,6234 за одну банкноту. Тогда как еще вчера за нее просили 29,7151 гривен (-0,0917).

Отметим, аналитики также отмечают, что гривна может укрепиться по отношению к курсу доллара после того, как МВФ перечислит Украине очередной транш.

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